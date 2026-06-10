Энтомолог раскрыл причину нашествия гигантских пауков в Подмосковье

Участившиеся встречи людей с крупными пауками в Подмосковье объясняются аномально снежной зимой и дождливой весной. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

Временные водоемы от таяния обильных снегов стали идеальным местом для размножения комаров и мошек. Раннее потепление ускорило процесс, и насекомые появились на три-четыре недели раньше обычного срока, что создало прекрасную кормовую базу для пауков.

«Пауков в этом году много только по одной причине. Была очень дождливая весна и было очень много вкусной еды. То есть комары, мошки и так далее», — пояснил энтомолог.

Эксперт подчеркнул, что увеличение численности пауков не свидетельствует об аномалии или вторжении южных видов. Это естественная реакция экосистемы на изобилие корма.

Подробнее о том, насколько опасными могут быть пауки в Подмосковье и нужно от них защищаться, читайте в материале 360.ru.