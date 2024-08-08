Экспорт сельхозпродукции в Херсонской области вырос на 30%

Объем вывоза зерновых и масличных культур с территории Херсонской области за год увеличился на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Развитию сельского хозяйства помогают меры господдержки. В 2024 году региону выделили 700 миллионов рублей.

«На сегодняшний день 76,8% средств доведены до получателей», — передали в Минсельхозе России.

Сейчас полным ходом идет уборочная кампания. Специалисты собрали более 1,3 миллиона тонн зерна.

Высокие результаты показывает и Подмосковье. Летом местные предприятия собрали свыше 300 тонн урожая: клубнику, малину, голубику, смородину, вишню, жимолость, крыжовник и алычу. Кроме того, аграрии Московской области ввели в оборот почти семь тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель — это 27% годового плана.