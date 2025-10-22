Эксперты Роспотребнадзора не зафиксировали загрязнений воздуха в Тюменской области в 2025 году

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело мониторинг качества атмосферного воздуха в регионе за первые девять месяцев 2025 года. Результаты показали, что в городах края не зафиксировано ни одного случая превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего специалисты отобрали 9069 проб воздуха, из которых 6754 пробы сделаны непосредственно в городской черте. Согласно данным ведомства, во всех случаях показатели соответствовали установленным нормам., отметил сайт RT.

Однако незначительное количество нарушений санитарных требований зафиксировали в сельской местности. За указанный период зарегистрировано всего восемь случаев превышений ПДК, что составляет 0,3% от общего количества проб.