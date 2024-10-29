Эксперты «Ресурса» приняли участие в обсуждении ликвидации отходов на ООПТ

Представители Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» приняли участие в IX Международном слете Друзей заповедных островов. На площадке форума они представили ряд предложений по ликвидации отходов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

«Мы как ассоциация предлагаем три важных шага для защиты ООПТ. Первое — оценить морфологию и количество отходов конкретной территории как от посетителей, так и от собственной деятельности сотрудников, работ по уходу и благоустройству территории, а также удалению накопленного вреда. Второе — применять для туристических троп принцип „унеси отходы с собой“, а для мест накопления — верифицированные оборудование и технологии сбора отходов. Мы проводим такую верификацию и ведем перечень такого оборудования. Третье — опираться на экономику процесса, просчитывать условия и стоимость обращения с отходами для каждого хозяйствующего субъекта на своей территории (в том числе предпринимателей сферы гостеприимства, туроператоров и пр.), чтобы не получилось, что заработок — в конкретные руки, а расходы на отходы — на государство», — сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

Участники обсудили возможность использования доли средств туристического налога для целей организации обращения с отходами в случае роста турпотока на ООПТ.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, источником финансирования работ на ООПТ должны стать средства из курортного сбора.

«Тариф граждан территорий, где расположены ООПТ, не должен быть источником возмещения ущерба, который наносит туристический поток. Поэтому РЭО считает важным делать погашение таких расходов из средств курортного сбора. Такая практика уже существует, и ее следует распространить», — сказал Денис Буцаев.

Также, по его словам, проекты по созданию объектов в таких зонах должны быть с увеличенной мощностью по переработке отходов, возникающих от туристов. Средства на их строительство должны направляться от курортного сбора.

Слет проходил с 13 по 18 октября 2024 года в Пермском крае.