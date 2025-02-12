Эксперты «Ресурса» поделились инструментами ЭЗЦ на экосовете в Красноярском крае

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова приняла участие в заседании экологического совета Красноярского края. Она рассказала, как инструменты ЭЗЦ помогают исполнять другие показатели и реализовывать проекты.

«Задача Ассоциации „Ресурс“ на таких площадках — помочь найти дополнительную эффективность, особенно если есть возможность одним шагом решить две целевые задачи. Тогда проблемы сокращения отходов решаются быстрее и эффективнее. Обратила внимание участников, что в теме федерального проекта „Чистый воздух“ есть возможность исполнить и показатели федпроекта „Экономика замкнутого цикла“ — перевод на пеллеты, биотопливо — вот, и шаг к утилизации 25% от всего объема отходов края. Такая работа в регионе идет. Причем, что здорово, силами компаний, не государственными средствами», — отметила Гулимова.

По ее словам, обсуждение назревших экологических проблем с привлечением большого круга экспертов позволяет краевым властям вырабатывать лучшие подходы к решению стоящих задач по улучшению экологии.

На заседании обсудили улучшение экологической ситуации в городах-участниках федпроекта «Чистый воздух» нового национального проекта «Экологическое благополучие». В их число входят Красноярск, Норильск, Минусинск, Ачинск и Лесосибирск.

Участники подготовили предложения по активной информационно-разъяснительной работе с жителями городов по переходу на экологичные виды топлива. Также предложены меры по ужесточению ответственности в отношении компаний, игнорирующих экотребования в период неблагоприятных метеорологических условий.