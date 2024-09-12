Эксперты «Ресурса» обсудили экологические аспекты модернизации предприятий на ВейстТэк-2024

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» в рамках деловой программы отраслевой выставки ВэйстТэк-2024 провела сессию «Экономика и экология — место в модернизации предприятия. КЭР, ППЭЭ и меры поддержки».

«Состоялась разносторонняя дискуссия по одной из самых горячих тем — комплексные экологические разрешения (КЭР). „Золотая триада“ — выбросы, сбросы, отходы — при синхронизации с другими действующими нормативными документами может выступить действенным стимулом для адекватной модернизации и изменения подхода к управлению предприятием. В рамках сессии обсудили обозначившиеся проблемы регулирования и правоприменительную практику, в том числе опираясь на опыт ассоциации и членских организаций», — сообщила исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая выступила модератором сессии.

В частности, при оформлении заявки и получении КЭР возникает вопрос отсутствия информации о соответствии технологических решений объекта существующим наилучшим доступным технологиям (НДТ) в заключениях государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) для объектов 1 категории негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, при подаче заявки выбор остается за природопользователем, который на следующем этапе сталкивается с проблемами, которых мог избежать.

«Важным вопросом при подготовке проектной документации, регламентирующей выбросы в атмосферный воздух, сбросы в поверхностные водные объекты и установление нормативов образования отходов в рамках комплексного экологического разрешения, является соответствие проектной документации, получившей положительное заключение ГЭЭ для объекта 1 категории. В случае отклонений от таких решений, нестыковок в расчетах, изменений характеристик источников, имеется высокий риск получения замечаний и отказов,» — прокомментировала опыт работы с объектами ТКО заместитель директора компании «Техлайн» Алла Романовская.

Затронули и вопросы финансирования модернизации и возможных инструментов поддержки. В частности, облегчения реализации вторичных ресурсов. На сегодня ВМР как отходы, извлеченные после сортировки ТКО, возможно реализовать исключительно заготовителям, имеющим лицензии на сбор и утилизацию таких отходов.

«Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) является важным инструментом для решения актуальных проблем отрасли. Она выступает в роли драйвера, способствующего развитию экономики замкнутого цикла и развитию рынка вторичных ресурсов и вторичного сырья. Здесь возможно заключение безопасных сделок, получение кредитной поддержки, верификация контрагента», — сказал руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке ППК РЭО. В ее состав входит более 160 компаний и организаций.