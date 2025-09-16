Эксперты РЭО расскажут школьникам, как стать эковолонтерами

Российский экологический оператор проведет 17 сентября вебинар «Открывая мир экологического волонтерства» в рамках всероссийского проекта «ЭкоХод». Участники узнают, как начать свой путь в экодвижении, в каких проектах можно принять участие прямо сейчас и услышат личный опыт ведущих экспертов в этой сфере.

«Мы уверены, что экопросвещение и вовлечение школьников в добровольческую деятельность — это важный шаг к формированию осознанного отношения к природе. Подобные вебинары помогают ребятам сделать первые шаги в волонтерстве, найти единомышленников и почувствовать, что они могут менять мир к лучшему уже сегодня», — отметили в пресс-службе РЭО.

Спикерами вебинара станут сопредседатель движения «Экосистема», председатель волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев и начальник отдела реализации проектов и программ в сфере экологии Российского движения детей и молодежи Юлия Каверина.

Вебинар состоится в 14:00 по московскому времени. Подключиться можно по ссылке.

Проект «ЭкоХод» реализуется ППК «РЭО» совместно с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей „Прогресс“ и направлен на формирование культуры обращения с отходами и развитие экологического образования среди школьников и педагогов.