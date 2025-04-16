Эксперты РЭО рассказали о новом федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» на Всероссийском водном конгрессе

Эксперты Российского экологического оператора 9 апреля приняли участие в IX Всероссийском водном конгрессе. В рамках Конгресса прошло выездное заседание направления «Экономика замкнутого цикла» Научно-технического совета РЭО по теме: «Федеральный проект „Экономика замкнутого цикла“. Возможности участия различных отраслей промышленности».

В ходе заседания РЭО представил новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» 2025−2030 гг., рассказал о его роли, ключевых целях и задачах.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы реализации и масштабирования лучших практик «пилотных» проектов при утилизации осадков сточных вод, а также вовлечению полученной продукции для широкого круга потребителей в различных регионах Российской Федерации.

Кроме того, РЭО формирует базу данных, включающую отечественные практики, применяемые для утилизации и использования осадков сточных вод, а также осуществляется ведомственный (отраслевой) мониторинг, направленный на отслеживание процессов обращения с осадками сточных вод в различных отраслях экономики на территории Российской Федерации.

Научно-технический совет РЭО создан в структуре компании как постоянно действующий консультативный и совещательный орган по вопросам научно-технического развития отрасли обращения с отходами.