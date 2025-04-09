Эксперты РЭО рассказали о механизмах РОП на Масложировой конференции

Эксперты Российского экологического оператора приняли 3 апреля участие в 5-й Масложировой конференции на тему «Как пережить шторм». Они рассказали о механизме расширенной ответственности производителей (РОП), которой была посвящена отдельная секция.

«Закон об обновлении РОП был принят 4 августа 2023 года и вступил в силу 1 января 2024-го. Наша задача — продолжать разъяснение новых норм, которые призваны обелить отрасль утилизации и стимулировать бизнес для ее развития. Без исполнения норм РОП не появятся объекты утилизации отходов от использования товаров и, как следствие, не будут достигнуты показатели национальной цели по сокращению объемов захоронения на 50%», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

На конференции обсудили ход реализации реформы РОП, нормативы утилизации, базовую ставку экологического сбора, применение вторичного сырья, влияние на стоимость упаковки, а также запрет отдельных видов упаковки в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

В конференции приняли участие топ-менеджеры ведущих российских компаний масложирового сектора и смежных отраслей, представители органов власти, аналитики рынков, технологи предприятий и представители научного сообщества отрасли.