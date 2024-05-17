Эксперты РЭО провели лекцию по цифровизации отрасли ТКО для студентов МГИМО | 360°

Экология 17 мая 2024, 15:09 Эксперты РЭО провели лекцию по цифровизации отрасли ТКО для студентов МГИМО РЭО

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Представители Российского экологического оператора рассказали студентам МГИМО МИД России о применении роботов и дронов в сфере обращения с отходами, а также цифровизации отрасли и цифровой экосистеме, созданной ППК РЭО.

«Цифровая экосистема РЭО включает в себя систему мониторинга при помощи дронов, Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), автоматизированную информационную систему „Автоматизация процессов регионального оператора“ (АИС „АПРО“), федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), платформу „Уберу“ и цифровой портал РЭО. Цифровизация отрасли является неотъемлемым элементом реформы и необходимым шагом для построения экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Портал «Цифровой РЭО» включает в себя реестр лучших отечественных ИТ-решений и проектов в области экологии и обращения с отходами, отобранных экспертами РЭО. Это также единое информационное пространство в части цифровых решений в отрасли ТКО для бизнеса, научного сообщества и власти, источник информации об ИТ-конкурсах в сфере экологии.

АИС «АПРО» позволяет автоматизировать все процессы деятельности регионального оператора по принципу «одного окна» для всех сотрудников. Имеет собственную инфраструктуру для приема данных телеметрии с мусоровозов и их ретрансляции, что позволяет снизить затраты на логистику.

ФГИС УТКО насчитывает более 8000 пользователей, обеспечивает прослеживаемость отходов за счет данных от регоператоров, владельцев инфраструктуры и органов власти.

«Применение беспилотников для определения нарушений на полигонах автоматизирует процесс контроля за их эксплуатацией, дает полное и объективное представление о состоянии объектов хранения ТКО. Так, благодаря использованию БПЛА уже выявлено более 3800 нарушений на полигонах», — подчеркнул заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

«Уберу» является ​​крупнейшей картой пунктов приема вторсырья, она уже включает в себя более 62 тысяч точек. Чтобы воспользоваться картой, необходимо установить приложение или перейти на сайт.

Электронная торговая площадка была создана для исполнения расширенной ответственности производителей (РОП), а также как удобный инструмент для торговли вторсырьем. На ней зарегистрировано 3065 пользователей, которые выставили 1266 лотов на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Лекцию «Роботы, дроны, оптическая сортировка: цифровизация отрасли обращения с отходами» провел руководитель Департамента информатизации РЭО Леонид Исаков. Мероприятие прошло 15 мая в рамках цикла мастер-классов «Приоритеты устойчивого развития и ESG трансформации», направленного на подготовку к поступлению в магистратуру «Менеджмент устойчивого развития» по направлениям «Менеджмент устойчивого развития» и «Экономика замкнутого цикла».