Эксперты РЭО провели 31 выездную оценку утилизаторов

«С февраля 2024 года РЭО получил 373 заявления от предприятий, пожелавших быть включенными в реестр проверенных утилизаторов. По 31 заявлению были проведены выездные оценки при участии наших специалистов. Они проверили соответствие данных и реальных мощностей. По итогам рассмотрения всех заявлений и проведенных выездных оценок будет сформирован реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров. Для производителей закрыть ответственность в рамках РОП можно будет только у утилизаторов, включенных в реестр», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе выездной оценки специалисты выявляют достоверность сведений, указанных в заявлении, наличие у утилизатора оборудования и мощностей, соответствие производственной мощности показателям из заявления, наличие возможности производства указанных товаров и продукции с использованием заявленных отходов.

По результатам всех выездных оценок РЭО направил заключения в Росприроднадзор.

«Обновленный механизм РОП заработал с 2024 года. По нашей оценке, в системе РОП могут работать 600 объектов утилизации. Все они в добровольном порядке могут подать заявление на включение в формируемый реестр. Важно корректно подготовить все документы. Для этого мы написали рекомендации, с которыми можно ознакомиться на сайте РЭО», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

РЭО подготовил рекомендации совместно с Росприроднадзором по поручению Минприроды РФ. Они размещены на сайте Минприроды России, а также в разделе РОП на официальном сайте Российского экологического оператора.