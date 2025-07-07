Эксперты РЭО приняли участие в заседании российско-таиландской группы по охране окружающей среды

В Бангкоке состоялось третье заседание Совместной Российско-Таиландской Рабочей группы по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. В мероприятии приняли активное участие представители Российского экологического оператора (РЭО).

«Первое, что подчеркнули во время заседания, — это значимость развития института расширенной ответственности производителя (РОП), — рассказали в пресс-службе РЭО. — В настоящее время этот механизм в Таиланде находится на этапе утверждения. Представители таиландской стороны проявили интерес к опыту российского регулятора и заявили о намерении сотрудничать с РЭО по разработке перечня попадающих под РОП отходов и методов расчета ставок экологического сбора».

В рамках мероприятия эксперты РЭО также подняли темы обмена технологическим опытом с Таиландом, включая обращение с пластиковыми отходами, и опытом регулирования отрасли обращения с отходами. Также затронули тему формирования в странах экономики замкнутого цикла.

Наконец, представители стран обменялись опытом по мониторингу выбросов парниковых газов от объектов обращения с отходами.

Совместная работа российских и таиландских экспертов позволит укрепить международное сотрудничество между двумя странами в сфере экологии и обеспечить устойчивое развитие экономики обоих государств.