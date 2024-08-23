Эксперты РЭО приняли участие в Тарифной конференции в Казани

Представители Российского экологического оператора рассказали об инструментах тарифного регулирования в сфере обращения с отходами на Тарифной конференции в Казани.

«Для развития отрасли обращения с отходами, формирования экономики замкнутого цикла требуется совершенствование инструментов тарифного регулирования. В рамках реформы отрасли была создана Федеральная государственная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В системе зарегистрировано уже более 10 тысяч пользователей, в нее передаются данные от владельцев объектов, регоператоров и органов власти, а также с навигационных систем мусоровозов и весов на объектах обращения с ТКО. Она обеспечивает единые отраслевые данные, прослеживаемость отходов, мониторинг достижения национальных целей, и как следствие, возможность установления экономически обоснованных тарифов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В частности руководитель департамента нормотворческой деятельности РЭО Маргарита Поспелова выступила на конференции 22 августа с докладом «Территориальные схемы обращения с отходами и ФГИС УТКО как инструменты тарифного регулирования». Она подробно рассказала о ФГИС УТКО, системе мониторинга полигонов при помощи дронов и разработке территориальных схем.

В конференции также приняла участие исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Мы выбрали для своего участия секцию по обмену опытом региональных операторов в сфере ТКО. И тема родилась с учетом обратной связи от наших членов ассоциации — „Региональный оператор по обращению с ТКО. Бизнес или гигиеническая услуга. Локомотив изменений или заложник ситуации“. Одна из горячих дискуссий — как изменить отношение и роль государственных информационных систем для эффективной работы компаний. С одной стороны, информационные системы — инструмент, увеличивающий прослеживаемость и прозрачность процессов, позволяющий оценить реальную картину „сверху донизу“. Поэтому кажется, что не так важно, какую мотивацию для регоператоров заложить при использовании ГИС. Но такие возможности есть», — сообщила Гулимова.

Она привела в пример обмен данными между ГИС ЖКХ и ФГИС УТКО. Доступ к данным, в том числе при условии их штрихового кодирования, для защиты информации, может решить системную проблему получения сведений о правообладателях помещений многоквартирного дома для взыскания задолженности.

«Сегодня такая работа проходит дорого и долго с привлечением нотариусов, судов, с дополнительными издержками. Если сделать так, что регоператор получит пользу от ГИС, а не только обязанности, то и качество и актуальность их ведения выйдут на новый уровень», — отметила Гулимова.

В рамках реформы территориальные схемы были актуализированы с учетом отражения мощностей, сроков ввода и вывода из эксплуатации объектов инфраструктуры. Также был принят ряд подзаконных актов, упрощающих их корректировку и утверждение. Новые Правила разработки терсхем вступят в силу с 1 января 2025 года.

Новый порядок ведения терсхем был утвержден Постановлением Правительства Р Ф от 6 июня 2024 года № 775.