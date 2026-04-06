Эксперты РЭО приняли участие в международном дне «ноль отходов»

Представители Российского экологического оператора приняли участие в мероприятии по случаю международного дня Zero waste (с англ. — «ноль отходов»). Оно прошло в Институте имени Юнуса Эмре под кураторством первой леди Турецкой республики Эмине Эрдоган.

Представители РЭО провели рабочую встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в России Танжу Бильгичем. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области экономики цикла на будущих мероприятиях, а также обсудили обмен технологическим опытом области обращения с отходами.

В мероприятии приняли участие спецпредставитель президента России по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, Посол по особым поручением Министерства иностранных дел РФ Сергей Кононученко, а также послы иностранных государств.

«РЭО поддерживает конгрессно-выставочную и форумную деятельность для популяризации международной экологической повестки. Встречи с коллегами из других стран позволяют развивать компетенции в сферах обращения с отходами и циклической экономики», — сказали в пресс-службе компании.