Эксперты РЭО приняли участие в «Дне демонтажника»

Представители Российского экологического оператора приняли участие в отраслевом форуме и выставке «День демонтажника», который прошел в Московской области 27 и 28 июня.

«Промышленность производит огромные объемы отходов, которые можно вовлекать обратно в хозяйственный оборот. При этом большую часть из них составляют строительные отходы. В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ в России принята отраслевая программа, направленная на увеличение доли вторичных ресурсов при производстве продукции и материалов для строительства. К 2030 году она должна составлять не менее 40%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках реализации отраслевой программы РЭО совместно с Ассоциацией НАДО, организатором «Дня демонтажника», проводят инвентаризацию отрасли обращения с отходами строительства и сноса. Также РЭО и Ассоциация НАДО сотрудничают в области нормотворчества в целях регулирования обращения с отходами строительства и сноса.

В мероприятии, которое состоялось на полигоне МАДИ, приняли участие более 400 представителей отрасли, включая демонтажников, переработчиков, производителей и поставщиков техники, крупных промышленников-заказчиков, представителей профильных государственных учреждений, студентов и преподавателей.

«День демонтажника» — демонстрационное отраслевое событие для специалистов в области демонтажа и переработки отходов от сноса. Мероприятие было организовано Ассоциацией НАДО при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.