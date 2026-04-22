Эксперты РЭО примут участие в международной экологической конференции Wasma-2026

Представители Российского экологического оператора примут участие в ряде сессий международной выставки экологических технологий в России Wasma (Москва, 28–30 апреля 2026), которая охватывает весь цикл работы с отходами: от сбора всех классов до переработки, рециклинга и рекуперации. Также компания выступает соорганизатором мероприятия.

В рамках сессии «Стратегии достижения экологического благополучия страны в условиях глобальных изменений: испытания и точки роста» эксперты РЭО расскажут о системе обращения с отходами в стране. Также представители компании на сессии «Предельное давление: эффективное функционирование отрасли по обращению с отходами в текущей ситуации» расскажут о выстраивании в стране циклической экономики. А на сессии «Экономика замкнутого цикла в строительстве и демонтаже: эффективное управление отходами» эксперты расскажут об инструменте расширенной ответственности производителей.

«Wasma давно заслужила признание как значимая площадка для обмена опытом и демонстрации инноваций в области обращения с отходами и экологических технологий. В этом году тематика выставки расширяется и охватывает все аспекты развития экономики замкнутого цикла. А поскольку РЭО является ключевым институтом в этой сфере, опыт специалистов компании будет полезен игрокам отрасли», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.