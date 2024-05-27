Эксперты РЭО ответили на вопросы о РОП в рамках форума в Челябинске

Представители Российского экологического оператора дали разъяснения по изменениям механизма расширенной ответственности производителей (РОП) в рамках Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов в Челябинске.

«С 2024 года заработал обновленный механизм РОП, принятые изменения представляют собой целую реформу, благодаря которой ситуация в отрасли существенно изменится. Но у игроков рынка назрело большое количество вопросов, в связи с чем представители РЭО дают разъяснения на разного рода площадках. Открытый форум в Челябинской области не стал исключением», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО совместно с представителями Росприроднадзора Челябинской области разъяснили участникам форума ключевые изменения в РОП, процедуру выездных оценок и ответили на волнующие вопросы.

На встрече присутствовали производители товаров, а также утилизаторы, в том числе крупнейшие переработчики на Урале (АО «Втор-Ком», Союз-Полимер и ВторРесурс).

Открытый форум проходил в Челябинске с 24 по 25 мая. Мероприятие собрало более четырех тысяч гостей из разных регионов России.