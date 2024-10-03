Эксперты РЭО обсудили применение вторсырья в дорожном строительстве на конференции CREON

Использование вторсырья в дорожном строительстве и принципы построения экономики замкнутого цикла обсудили эксперты Российского экологического оператора на конференции CREON 1 октября 2024 года.

«Мировая практика показывает возможность применения в дорожном строительстве таких вторичных ресурсов, как стекло, резина, пластик, шлак, текстильные материалы, а также продукция компостирования органических отходов. РЭО реализует федпроект „Экономика замкнутого цикла“, который направлен на увеличение использования вторичных ресурсов в разных отраслях экономики, включая строительство. Проект предусматривает разработку и реализацию отраслевой программы, которая распространяется в числе прочих на отрасль дорожного строительства и будет учитывать сложившуюся практику применения строительных отходов и получение из них полезного продукта», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реализация программы рассчитана до 2030 года.

РЭО провел анализ материалов, представленных Росавтодором, по опыту применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в дорожном строительстве за период 2016–2023 гг., а также о планах применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в дорожном строительстве на период 2023–2024 гг.

Для максимального вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот государство реализует меры, направленные на создание эффективной системы обращения с отходами и стимулирование спроса на продукцию, произведенную из вторичного сырья.

Использование новых асфальтовых и асфальтобетонных покрытий запланировано на 137 участках автомобильных дорог, расположенных в 15 субъектах РФ. Об этом на конференции «Материалы для дорожного строительства 2024» рассказал Гусен Ибрагимов, заместитель руководителя департамента расширенной ответственности производителей Российского экологического оператора.

«Вовлечение вторичных ресурсов в дорожное строительство должно быть интересным как для дорожно-строительных компаний, так и производителей материалов», — отметил Ибрагимов. По его словам, Правительство ведет разработку постановлений, которые будут стимулировать использование вторичных ресурсов.