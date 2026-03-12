Эксперты РЭО обменялись опытом в сфере отходов с коллегами из Узбекистана

Представители Российского экологического оператора обсудили вопросы международного сотрудничество, обмена опытом в области обращения с отходами, а также расширенной ответственности производителей с коллегами из Узбекистана. Встреча состоялась в рамках 5-го заседания Российско-Узбекской Рабочей группы по реализации Соглашения между Минприроды РФ и Госкомитетом Республики Узбекистан по охране природы о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Эксперты РЭО провели презентацию для узбекских коллег, представили предложения по сотрудничеству в области обмена технологическим опытом и инвестиционного взаимодействия. Также специалисты компании выступили с докладом о механизме РОП в России и предложили варианты двустороннего сотрудничества.

«Узбекистанская сторона подтвердила заинтересованность и готовность в обмене опытом. Стороны договорились о развитии двустороннего взаимодействия, в том числе договорились на дополнительные встречи на рабочем уровне на будущих мероприятиях в России и Узбекистане», — сообщили в пресс-службе РЭО.