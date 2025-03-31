Эксперты РЭО и замполпреда Президента РФ обсудили реализацию РОП в регионах Сибири

Эксперты Российского экологического оператора и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко провели 28 марта совещание на тему реализации отчетной кампании в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В нем приняли участие производители товаров, а также представители органов власти регионов СФО.

«На совещании мы обсудили ключевые изменения в системе РОП. В частности речь идет об отказе от бумажного документооборота. Отчетный период 2024 года станет последним периодом, когда отчетность производителей и импортеров предоставляется в бумажном виде. Начиная с 2025 года отчеты будут подаваться полностью в электронном виде. Для этого создана Единая федеральная система учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). РЭО является оператором этой системы. Через нее можно подать отчетность производителей и импортеров, заявление на включение в реестр утилизаторов, отчетность утилизаторов», — сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Он напомнил, что 15 апреля — крайняя дата подачи отчетности производителей и импортеров по РОП. Исполнить ответственность по РОП можно утилизировав необходимый объем отходов, либо уплатив экосбор.

Всего в СФО, по данным РЭО, выявлено 22 718 плательщиков РОП. При этом в реестр утилизаторов включено всего 13 компаний, а дефицит мощностей по утилизации составляет 80,59 тысячи тонн в год.

В прошлом году по поручению Правительства Российской Федерации, а также с учетом указаний Минприроды России РЭО провел порядка 140 совещаний, вебинаров и встреч с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, бизнеса и профессиональных сообществ в целях разъяснения механизмов реализации РОП. Весной 2025 года РЭО возобновил информационно-разъяснительную работу.