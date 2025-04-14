Эксперты РЭО и представители Малайзии обсудили взаимодействие в сфере обращения с ТКО

Эксперты Российского экологического оператора обсудили с представителями посольства Малайзии сотрудничество в сфере обращения с отходами, вопросы регулирования отрасли и применение российских технологических решений.

«Продолжается тесное взаимодействие в сфере обращения с отходами с коллегами из Малайзии. Мы открыты к диалогу и готовы поделиться опытом и наработками с зарубежными экспертами», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В мае этого года планируется визит делегации Малайзии в Россию. Представители РЭО договорились с малазийскими коллегами проработать двусторонние встречи с членами делегации как на высоком уровне, так и на уровне специалистов. Также малайзийская сторона выразила заинтересованность в посещении российских объектов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).