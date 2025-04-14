Эксперты РЭО и представители Малайзии обсудили взаимодействие в сфере обращения с ТКО

Эксперты Российского экологического оператора обсудили с представителями посольства Малайзии сотрудничество в сфере обращения с отходами, вопросы регулирования отрасли и применение российских технологических решений.
«Продолжается тесное взаимодействие в сфере обращения с отходами с коллегами из Малайзии. Мы открыты к диалогу и готовы поделиться опытом и наработками с зарубежными экспертами», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.
В мае этого года планируется визит делегации Малайзии в Россию. Представители РЭО договорились с малазийскими коллегами проработать двусторонние встречи с членами делегации как на высоком уровне, так и на уровне специалистов. Также малайзийская сторона выразила заинтересованность в посещении российских объектов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).
Школу № 21 в деревне Серково капитально отремонтируют к сентябрю
Обвиняемую в нападении с ножом на актера Деля отправили под домашний арест
Минсоцразвития Подмосковья напомнило о компенсации расходов на детский отдых
Футболисты «Динамо» из Шатуры сыграли вничью с командой «Столица» из Москвы
Баскетболисты Подольска выиграли первые матчи в финале школьной лиги
Прервал гастроли по Европе. Валерий Меладзе вернулся к жене ради дочери
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте