Эксперты обсудят стандарты комплексной системы сбора отходов в городах

«Реформа отрасли предполагает развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в городах. Один из пунктов — это внедрение раздельного сбора на контейнерных площадках. Однако существует проблематика, когда, например, в регионе еще нет объектов обработки, дополнительных контейнеров и машин и региональный оператор не может осуществлять раздельное накопление и вывоз отходов. На РЭФ разберем вопросы внедрения РСО вне контейнерных площадок, которые уже реализуются в российских городах», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В частности на сессии будут презентованы первые две части Альбома лучших практик по раздельному накоплению отходов в России. На сессии представители некоторых проектов поделятся своим опытом РСО, а слушатели смогут задать интересующие вопросы, чтобы лучше разобраться в механике реализации проектов.

Акцент также будет сделан на сбор тех фракций, которые невозможно отобрать при накоплении на контейнерных площадках (опасные отходы, лекарства, текстиль).

Среди спикеров заявлены зам.мэра города Казань Искандер Гиниятуллин, руководитель группы специальных проектов АО «Губернские Аптеки» Ольга Саенко, руководитель проекта «Безопасные лекарства» Денисов Сергей, руководитель ООО «Буматика» Сергей Чудинов, менеджер по развитию приложения «ВторПлюс» Андрей Байгулов, руководитель проектов по управлению клиентскими отходами «Лемана Про» (экс «Леруа Мерлен») Григорий Какурников.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.