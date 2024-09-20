Эксперты обсудят с регионами развитие инфраструктуры ТКО на основе концессий на РЭФ-2024

Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия „Дорожных карт“ по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Представители субъектов РФ, государственных учреждений, финансовых организаций и участники отрасли обсудят механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах.

«За последние два года механизм ГЧП стал неотъемлемой частью развития инфраструктуры по обращению с ТКО в регионах. Этот финансовый инструмент позволяет строить инфраструктуру в амбициозно короткие сроки. В 2022–2024 годах РЭО помог 36 субъектам РФ заключить 65 концессионных соглашений на общую сумму более 170 млрд рублей. При этом до 95% от объема требуемых инвестиций — финансовая поддержка, оказываемая проектам со стороны РЭО. Сессия на РЭФ в первую очередь будет ориентирована на профильные органы субъектов РФ и инвесторов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Дорожные карты по созданию инфраструктуры подписаны в 75 субъектах РФ. На сессии обсудят типовые ошибки в реализации дорожных карт, а также варианты их предупреждения и выхода из сложившейся ситуации.

В заседании примут участие представители ФАС России, Минприроды России, Сбербанка, Правительства Архангельской области, Правительства Приморского края, юридических консультантов.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.