Эксперты обсудили риски и цели нацпроекта «Экологическое благополучие» на круглом столе в Ленобласти

Экологический совет при губернаторе Ленинградской области провел круглый стол, на котором эксперты проанализировали потенциальные риски и цели национального проекта «Экологическое благополучие». Они обсудили опыт российских регионов в сфере строительства комплексов по переработке отходов (КПО), технологий очистки фильтрата, применения RDF-топлива и реализации природоохранных проектов, а также особенности надзорной деятельности.

Председатель Общественного экосовета Ленинградской области Рашид Исмаилов указал, что совет стремится помочь организациям, занимающимся созданием инфраструктуры для обращения с отходами, в выборе надежных поставщиков оборудования и услуг. Именно от их компетентности зависит успешность проектов и безопасность окружающей среды.

«И, конечно, очень ценным остается диалог и обмен опытом между региональными отраслевыми командами. Такую площадку с высоким уровнем доверия мы предоставляем», — добавил он.

На круглом столе своими взглядами поделились эксперты Экосовета, представители администрации Ленинградской области и более десяти российских регионов, Росприроднадзора, Общероссийского народного фронта, Невского экологического оператора, Росатома, РЖД и БМТ.