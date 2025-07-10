Эксперты НТС РЭО обсудили пути вовлечения золошлаковых отходов во вторичное использование

«Экономика замкнутого цикла должна работать не только в масштабах страны, но и на уровне конкретных территорий. Золошлаковые материалы — ценный ресурс, и его использование на месте образования позволяет сократить потребление природных материалов, развивать локальные рынки вторсырья одновременно снижая экологическую нагрузку в регионах», — отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В России эксплуатируется 179 угольных тепловых станций, рассказал член НТС Андрей Степаненко. В результате их работы ежегодно образуется 25–30 млн тонн ЗШО IV–V класса опасности. На текущий момент накоплено более 1,5 млрд тонн.

«Ожидается, что к 2030 году будет накоплено порядка 2 млрд тонн. Золоотвалы в настоящий момент занимают территорию примерно в 22 000 гектар. Треть от всех накоплений сконцентрирована в Сибирском федеральном округе. В хозяйственный оборот вовлекается около 10% от образующихся ЗШО. В мире процент использования ЗШО выше: в Китае — 80%, в Европейском союзе и Япония до 96–98%», — сказал он.

Руководитель направления НТС «Экономика замкнутого цикла» Сергей Сиваев затронул проблематику ЗШО.

«ЗШО создают значительные проблемы. Под них отчуждаются территории, зачастую расположенные в центре городов или примыкающие к ним. Возникает серьезная экологическая нагрузка на окружающую среду: пыление с поверхности, миграция как твердой, так и жидкой фазы по близлежащим территориям», — отметил он.

Эксперты НТС отметили, что применение ЗШО в исходном состоянии имеет ограниченную сферу применения — это использование в качестве низкокачественного балластного материала (техногенного грунта) для рекультивации земель, формирования рельефа, насыпей. При использовании в дорожном строительстве в связи с высоким содержанием шламовых продуктов углеродосодержащего недожога материал не обладает свойствами, обеспечивающими высокое качество выполняемых работ, и высокий ресурс дорожного полотна.

При этом ранее реализованные или прорабатываемые проекты по применению продуктов переработки ЗШО разнообразны. Это извлечение микросфер, использующихся для производства строительных и теплоизоляционных материалов, красок и защитных составов, получение германия, востребованного в электронике и медицине, а также металлов платиновой группы, производство товарного глинозема, получение инертных материалов, применяемых при ликвидации пожаров и техногенных аварий.

Исходя из этого член НТС Андрей Степаненко предложил подходить к отвалам ЗШО как к техногенному месторождению: с проведением разведки и технологических исследований и апробирования.

Члены НТС отметили, что процессы и оборудование, которые могут быть использованы при переработки ЗШО, относятся к традиционным процессам и оборудованию, используемым в горной промышленности и металлургии. Практически вся номенклатура оборудования разрабатывается и производится в России.

С учетом этих фактов члены НТС отметили, что в регионах с высоким накоплением ЗШО важно формировать практические меры по их повторному применению с обязательным включения мероприятий по использованию ЗШО во вторичном обороте в региональные программы по экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Кроме того, прозвучало предложение по установлению для конкретных регионов обязательной доли применения ЗШО в проектах вторичного использования на местах.

Итоги обсуждения НТС лягут в основу рекомендаций для регионов при актуализации программ по переходу к ЭЗЦ и формировании проектных решений в инфраструктуре обращения с отходами.