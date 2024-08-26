Эксперты Консорциума РЭО обсудили имидж экологических профессий с молодежью на форуме «Экосистема»

Пленарная сессия Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» прошла 22 августа на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». На сессии присутствовали 200 участников треков «Эколог.Профессионал» и «Эколог.Ученый».

«Сейчас в России формируется кадровый резерв для формирования экономики замкнутого цикла. Список профессий довольно широкий, поэтому возникают вопросы, связанные с деятельностью в данной сфере. На площадке форума „Экосистема. Заповедный край“ эксперты РЭО и других организаций обсудили аспекты и направления работы экологов, подискутировали о том, какие профессии в сфере экономики замкнутого цикла считаются перспективными и престижными», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На сессии также обсудили работу молодых ученых, в частности лабораторию «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова. С докладом выступила ее заведующая Елена Масталыгина.

Также на сессии выступили заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров, заместитель директора — руководителя экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева, директор Института открытого образования и развития компетенций РГУ им. А. Н. Косыгина Тимур Джавадов, доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Авраменко и заместитель PR- директора РЭО Андрей Руднев.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).