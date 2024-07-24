Эксперты ЭТП: рынок упаковки вырастет до 2 трлн рублей к 2026 году

Эксперты Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) дали прогноз по росту рынка упаковки к началу 2026 года.

«Мы ждем роста объема российского рынка упаковки до 2 трлн рублей к концу 2025 года. Сейчас по разным оценкам объем оценивается в 1,3−1,5 трлн рублей. Кроме того, более половины упаковки от общего объема станет экологичной. Без упаковки невозможно представить современный рынок, поэтому важно делать шаги в сторону ее экологизации. Для этого и был обновлен механизм расширенной ответственности производителей (РОП), а также создан удобный инструмент для рынка — ЭТП», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

На сегодня полимерная и бумажная упаковка занимают примерно одинаковый объем на рынке — около 40%, далее идет стеклянная тара.