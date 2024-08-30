Эксперты Ассоциации «Ресурс» обсудили, что делать с отходами текстиля на текстильном форуме стран СНГ

Переработку отходов текстиля обсудили на сессии «Рециклинг и его роль в легкой промышленности» на текстильном форуме «ЛЕГПРОМ СНГ+». Сессию организовала Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

«Два млн тонн текстильных отходов, которые образуются ежегодно, заслуживают внимания. В России принят пакет нормативных документов об обновлении механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Он направлен на то, чтобы тема сбора и переработки текстильных отходов для производителя стала важной. Это поможет снизить объемы вышедшего из использования текстиля на полигонах. У отраслевиков пока недооценена тема рециклинга, циклического дизайна, стремления к понятному составу сырья, в том числе к мономатериалам. Также мы хотим привлечь внимание к проблемам „быстрой моды“, которая превратилась в настоящий бич. Задача расширенной ответственности за счет вводимого экологического платежа сделать невыгодной такую бизнес-модель для fashion-индустрии», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Глава «Ресурса» напомнила, что совместно с Российским экологическим оператором и компании Ай Джей Интернешнл Групп (AJ International Group), являющейся членом Ассоциации, в России проходит пилотный по сбору текстиля.

«В июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РЭО заключил соглашение с компанией AJ International Group, имеющей обширный опыт в области утилизации текстильных отходов. Оно подразумевает развитие инфраструктуры по сбору и утилизации отходов текстиля на территории России. Данная работа отвечает принципам построения экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Задача отрасли — поиск оптимальных и эффективных решений для снижения образования текстильных отходов, попадающих на полигоны, и возвращение текстиля в экономику замкнутого цикла, отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

«В соответствии с морфологическим исследованием, более 6% от общего объема твердых коммунальных отходов занимает текстиль. По классификатору он относится к ТКО и поэтому может выбрасываться в обычный контейнер на площадке у дома. Пилотный проект в Выборгском районе Санкт-Петербурга показал, что жители активно включились в программу раздельного накопления отходов, за 4,5 месяца в специализированные контейнеры было сдано 27 тонн текстильных изделий», — сообщила Горшкова.

Вторая Евразийская выставка-конгресс легкой промышленности «ЛЕГПРОМ СНГ+» проходит с 27 по 30 августа в Центре международной торговли в Москве.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.