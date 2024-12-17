Эксперты АРВИС рассказали бакалаврам кафедры РЭО об актуальных практиках использования вторсырья в промышленности

На прошлой неделе представители Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) организовали гостевую лекцию «Практики использования вторичного сырья промышленности» для студентов базовой кафедры Российского экологического оператора в РЭУ имени Г. В. Плеханова, на которой рассказали о применении вторичного сырья в различных сферах промышленности.

«Во время мероприятия студентов первого курса бакалавриата познакомили с актуальной нормативной базой по применению промышленных вторичных ресурсов в хозяйственной деятельности. Также эксперты рассказали кейсы и реальные истории из практики АРВИС. А еще интересно, что были применены игровые практики, — это всегда оживляет лекции», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Завершающим этапом стало представление программы зимней стажировки в АРВИС.

«На государственном уровне одной из ключевых является задача по развитию кадров и поддержки молодых талантов. Грамотные профессионалы в отрасли вторичного сырья крайне востребованы. Базовая кафедра ППК РЭО даёт уникальную возможность взаимодействия с профильными студентами, которые сделали осознанный выбор и уже мотивированы вносить свой вклад в развитие цикличной экономики. Совместно со студентами провели деловую игру переговоров двух хозяйствующих субъектов на примере использования золошлаков ТЭС в производстве строительной продукции в контексте принятия распоряжений Правительства 2094 и 2330. Это для нас живой кейс, студенты предложили очень интересные решения для повышения качества администрирования использования вторичного сырья. С удовольствием пригласили ребят на зимнюю стажировку в АРВИС!» — поделилась генеральный директор АРВИС Ирина Золотова.

«Благодарим Ирину Юрьевну Золотову и Никиту Андреевича Осокина за содержательную и увлекательную лекцию для студентов-экологов. Коллеги донесли для ребят важность владения современной законодательной базой в сфере переработки промышленных отходов, отвечали на вопросы, в игровой форме протестировали обратную связь», — сказала директор Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова Валентина Дианова.