Эксперт РЭО рассказал, как сделать экоцентры точками притяжения для населения

Экологические центры могут играть ключевую роль в популяризации раздельного сбора отходов и формировании экологической культуры у населения. Об этом рассказал представитель Российского экологического оператора Андрей Руднев во время круглого стола по развитию экоцентров, прошедшего 15 октября в Новокузнецке.

«Экологические центры — это не просто места для приема отходов, а настоящие пространства взаимодействия с жителями. Наши исследования показывают, что там, где работают экоцентры, население активнее поддерживает реформу обращения с отходами и вносит больший вклад в достижение целей национального проекта „Экологическое благополучие“», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

По словам эксперта, РЭО уделяет большое внимание развитию подобных площадок: компания поддерживает инициативы по созданию и развитию экопросветительских центров, помогала проекту «Немузей», сотрудничала с экоцентрами «Сборка» и «Куприт», а также учредила специальную номинацию «Экологические центры» в Зеленой премии.