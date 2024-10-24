Экоцентр «Сборка» открылся после переезда в Петербурге

«Мы рады, что в Петербурге снова открывается место, которое притягивает экологически сознательных жителей города. Экологические центры являются важными связующими звеньями между различными участниками процесса перехода к экономике замкнутого цикла, обеспечивая просвещение, ресурсы и площадку для пилотных проектов в целях устойчивого развития», — подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В «Сборке» можно сдать более 50 видов вторсырья, а также посещать мастер-классы, лекции и интерактивный музей рециклинга, магазин экотоваров.

«Экоцентры являются неотъемлемой частью инфраструктуры обращения с отходами для современных городов, давая возможность горожанам сдавать на переработку максимально возможные виды вторичных ресурсов, а также формируя и поддерживая экологические привычки осознанного потребления», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Экоцентр расположен по адресу: ул. Газовая, 10н в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Открытие экоцентра стало возможным благодаря поддержке стратегических партнеров — брендов SYNERGETIC и «ВкусВилл».

«„Сборка“ никогда не зарабатывала больших денег на вторсырье: выручка от его продаж не покрывает даже четверти расходов экоцентра. Основной источник доходов „Сборки“ — просветительская и консультационная работа с компаниями и их сотрудниками, а также маркетинговые спецпроекты. Когда в 2022 году нам пришлось покинуть нашу изначальную локацию в Москве в районе Сокол, был риск, что „Сборка“ не сможет снова встать на ноги, — пришлось приостановить вывозы вторсырья из квартир и офисов, образовался кассовый разрыв. Но благодаря поддержке ценностно близких нам брендов — SYNERGETIC и „ВкусВилл“ — обновленная „Сборка“ сегодня работает в центре Москвы, а теперь открывает филиал в уникальной локации в Санкт-Петербурге. И может наращивать объемы принимаемого вторсырья, которое точно будет переработано, вовлекать в раздельный сбор и осознанное потребление посетителей всех возрастов. Экоцентр способен предложить для каждой аудитории свои форматы экопросвещения — от познавательных экскурсий и экоквестов до деловых игр и мастер-классов по переработке вторсырья в новые изделия, примеры которых можно увидеть в новой „Сборке“ на Газовой, 10н», — отметил сооснователь экоцентра «Сборка» Сергей Тушев.