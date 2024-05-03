Экостанцию с мастерской переработки и сбором редких видов отходов открыли в Казани | 360°

Экология 03 мая 2024, 12:24 Экостанцию с мастерской переработки и сбором редких видов отходов открыли в Казани Компания «ЭкоТехнологии»

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Павильон «Экостанция» открыли в Казани 28 апреля. Новое пространство включает в себя выставку, мастерскую переработки и пункт сбора вторсырья, в том числе редких видов отходов.

«Экопросвещение играет ключевую роль в формировании ответственного отношения к окружающей среде. Экостанции, все чаще создаваемые по всей стране, становятся местом, где люди могут узнать больше о процессе переработки и познакомиться с принципами экономики замкнутого цикла, а в мастерских ресайклинга наглядно увидеть, как все устроено. Это способствует развитию экологического сознания и внедрению принципов устойчивого развития в повседневную жизнь», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Официальное открытие павильона «Экостанция» состоялось 28 апреля в Казани на набережной реки Казанки. Проект реализован при партнерстве Стратегии развития Казанки, компании «ЭкоТехнологии», сообщества «ЭкоЛогично», Дирекции парков и скверов города Казани и Мэрии города Казани.

В первый день работы пункта жители сдали вторсырье на переработку, посетили выставку экосообществ города, присоединились к свопу вещей, мастер-классам, экоиграм.

«Новый социальный экопроект в Казани призван привлечь местных жителей к непосредственному участию в реформе отрасли по обращению с отходами и становлению экономики замкнутого цикла в нашей стране. Подобные проекты позволяют гражданам перенять полезные привычки, которые они впоследствии смогут реализовать в жизни и привить своим близким», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В павильоне «Экостанция» представлена экспозиция о переработке упаковки, (пластиковые бутылки и крышки, алюминиевые банки, пакеты от сока и молока).

В пространстве «Экостанции» будут регулярно проводиться мастер-классы по переработке пластика на современном и безопасном оборудовании (дробилка, термопластавтомат и инжектор).

В течение года в павильоне «Экостанция» будут проходить различные мероприятия — мастер-классы, лекции, встречи экологичных сообществ, свопы (обмен вещей), обучающие практикумы по раздельному сбору отходов, летние уличные лекции, дискуссии и фестивали.

Каждое последнее воскресенье месяца на парковке рядом с «Экостанцией» работает Мобильный пункт приема вторсырья от «ЭкоЛогично». В дни акции жители города Казани смогут сдать вторсырье на переработку (макулатура, техника, корм для кошек и собак, стекло, металл, тетрапак, ПЭТ-бутылки, технический ПЭТ и ПЭТ-контейнеры, твердый ПНД и ПВД, полипропилен, мягкий и фольгированный пластик).

Также можно будет сдать редкоперерабатываемые фракции: фольгу, дойпак, пластиковые трубочки, диски, ручки, фломастеры, бритвенные станки, зубные щетки, пластиковые карты, пластиковые крышки, кассовые чеки, блистеры от лекарств, втулки от кассовых лент.