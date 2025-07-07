Экопромышленный парк в Невинномысске вышел на финишную стадию строительства

Экопромышленный парк в Невинномысске близится к завершению строительства. Проект реализуется по поручению Президента РФ в рамках развития инфраструктуры переработки отходов в каждом федеральном округе. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе. Ход строительства проверил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Экопромпарки становятся ядрами новой инфраструктуры обращения с отходами. Их запуск — важный шаг к снижению объемов захоронения и росту переработки. В Невинномысске уже определены первые резиденты — предприятия, которые будут производить вторичную продукцию и снижать нагрузку на окружающую среду. Мы рассчитываем, что площадка заработает в полную силу в ближайшее время», — отметил Денис Буцаев.

На объекте продолжаются строительные работы: идет прокладка инженерных сетей, возводятся внутренние дороги, в научно-техническом центре монтируют кровлю и инженерные системы, ведутся фасадные и внутренние отделочные работы. Также предусмотрено обновление дорожного покрытия, ведущего к комплексу.

В рамках проекта уже определены резиденты экотехнопарка. Среди них ООО «Севкаврецикл ТП», которое займется переработкой полимерных отходов мощностью до 6 000 тонн в год. Производимая продукция — полимерные хлопья из ПНД, ПВД и ПЭТ.

ООО «Кавминсервис» специализируется на утилизации стеклянных отходов мощностью 75 000 тонн в год. На выходе — стеклобой высокого качества.

ООО «Эко-Сити Т. П.» планирует производить RDF-топливо и технический грунт (135 000 тонн в год).

Парк в Невинномысске станет ключевым элементом системы по переработке отходов на юге России и позволит существенно повысить долю утилизации отходов в Ставропольском крае.