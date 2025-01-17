Экопромышленный парк в Челябинской области подключили к воде и свету

Инженерная инфраструктура экопромышленного парка в Челябинской области введена в эксплуатацию.

«Получен акт ввода первой очереди инженерной инфраструктуры экопромышленного парка в Челябинской области в отношении объектов капитального строительства и инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Готовность инженерных сетей позволит обеспечить строительство производственных объектов резидентов экопромышленного парка, а также их дальнейшее функционирование», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Управляющая компания — ООО «Экологический цифровой оператор» — создает для резидентов экопромышленных парков подготовленные площадки, обеспеченные инженерной и коммунальной инфраструктурой: сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктурой.

Резидентами экопромышленного парка в Челябинской области являются такие компании, как ООО «Сансара», ООО «СТУ», АО «ЮУрСЦУ». Они создают объекты по утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей.

Всего в рамках федерального проекта в России создаются шесть экопромышленных парков, они будут построены в Ставропольском крае, в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.