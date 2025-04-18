Экопромышленный парк газифицировали в Челябинской области

Экопромышленный парк в Миассе Челябинской области подключили к газу. Сейчас на его территории создаются объекты по утилизации отходов. Предприятие строится в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Резидентами экопромышленного парка в Челябинской области стали такие компании, как „Сансара“, „СТУ“ и „ЮУрСЦУ“. Они создают современные мощности по утилизации пластика, бытовой техники и печатных картриджей. Совокупно эти предприятия смогут производить более 21 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. Это важный шаг на пути к развитию экономики замкнутого цикла в регионе», — сообщила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Для его газификации был построен газопровод протяженностью 80 метров. Оборудование для использования газа проверено и готово к подключению. Производственная площадка объединит на своей территории несколько предприятий по обращению с вторичными ресурсами.

В соответствии с проектом газ планируется использовать для отопления и подогрева воды.