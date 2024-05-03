Экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области аккредитованы Минпромторгом России | 360°

Экология 03 мая 2024, 08:35 Экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области аккредитованы Минпромторгом России РЭО

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Экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области включены в федеральный реестр Минпромторга России. Теперь их резиденты смогут получить поддержку со стороны государства для создания производств продукции из вторичного сырья и утилизации отходов.

«Документация экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга России. В результате проверки экопромышленные парки в г. Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области с управляющей компанией ООО „Экологический цифровой оператор“ внесены в федеральный реестр индустриальных парков. Включение в федеральный реестр Минпромторга России позволит резидентам парка воспользоваться государственными мерами поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Соответствующий приказ Минпромторга России подписан 23 апреля 2024 года.

Экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области создаются в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Включение в федеральный реестр дает возможность получения льгот и преференций при реализации проектов для резидентов аттестованных экопромышленных парков. Например — субсидии на компенсацию отдельных видов затрат и налоговые преференции, а также иные меры поддержки, определяемые Минпромторгом России или региональными органами исполнительной власти», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Управляющая компания — ООО «Экологический цифровой оператор» — создает для резидентов экопромышленных парков подготовленные площадки, обеспеченные инженерной и коммунальной инфраструктурой: сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктурой.

Резидентами экопромышленного парка в Ставропольском крае являются такие компании как ООО «Севкаврецикл ТП», ООО «Кавминсервис», ООО «Эко-Сити ТП». Они планируют создание объектов по утилизации отходов полимеров, отходов стекла, а также производству технического грунта и RDF-топлива.

В настоящее время на строительной площадке в экопромышленном парке в Ставропольском крае активно ведутся работы по возведению железобетонных конструкций научно-технического центра, в котором предусмотрены офисы для управляющей компании и резидентов, а также конгрессно-выставочная зона и универсальные помещения, также ведутся работы по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей.

Резидентами экопомышленного парка в Новосибирской области являются компании ООО «Сибирское стекло», ООО «СОЮЗ НСК», ООО «СибБиоГаз». Они планируют создание объектов по переработке стеклобоя, утилизации отходов строительства и сноса, а также утилизации органических отходов с производством полезной продукции соответственно.

На строительной площадке экопромышленного парка в Новосибирской области ведутся работы по возведению здания научно-технического центра.

Ранее Минпромторгом России уже был аккредитован экопромышленный парк в Егорьевске Московской области.

Всего в рамках федерального проекта в России создаются восемь экопромышленных парков, они будут построены в каждом федеральном округе в следующих субъектах: в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях.