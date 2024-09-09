Экопромышленные парки в Челябинской и Нижегородской областях аккредитованы Минпромторгом России

Экопромышленные парки, расположенные в Челябинской и Нижегородской областях, включены Минпромторгом России в федеральный реестр. Теперь их резиденты могут рассчитывать на государственную поддержку в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности.

«Документация экопромышленных парков в Челябинской и Нижегородской областях успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга России. В результате парки в Миасском городском округе Челябинской области и городе Дзержинске Нижегородской области, а также управляющая компания ООО „Экологический цифровой оператор“ были включены в федеральный реестр индустриальных и промышленных парков России. Это позволит резидентам парка воспользоваться господдержкой для возмещения затрат на строительство объектов инфраструктуры в рамках создания производств продукции из вторсырья и утилизации отходов», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Приказы Минпромторга России о включении экопромышленного парка в Челябинской области в реестр подписан 28 августа 2024 года, в Нижегородской области — 2 сентября 2024 года.

«Кроме того, включение в федеральный реестр дает возможность управляющей компании получение к льгот и преференций, например, субсидии на компенсацию отдельных затрат и налоговые льготы, а также другие меры поддержки, определяемые Минпромторгом России или региональными органами исполнительной власти, — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Олег Шияновский.

Управляющей компанией — ООО «Экологический цифровой оператор» — для резидентов обеспечиваются подготовленные площадки, оснащенные необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой: сетями электроснабжения, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также транспортной инфраструктурой.

Резидентами экопромышленного парка в Челябинской области стали такие компании как ООО «Сансара», ООО «СТУ», АО «ЮУрСЦУ». Они планируют создание объектов по утилизации отходов полимеров, бытовой техники и печатных картриджей.

Резидентами и потенциальными резидентами экопомышленного парка в Нижегородской области являются компании ООО «НИИНТЦ „ДорНау“, ООО „ЭкоТермогрупп“, ООО „СЭТ НН“, ООО „Исток“, ООО „ФТС“, ООО „Окапол“ и ООО „Лидер“. Они планируют создание объектов по переработке жидких нефтесодержащих отходов и отходов полимеров; производству модификаторов на основе модифицированных полимеров; переработке стеклобоя; производству полиэфирного волокна, геотекстиля и нетканого полотна; производству строительных, отделочных и конструкционных материалов; утилизации грунта.

Ранее Минпромторг России аккредитовал парки в Егорьевске Московской области, Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области. Всего, в рамках федерального проекта, в России создаются восемь таких парков, которые будут размещены в каждом федеральном округе в следующих регионах: в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областях.