Экомебель, мусоровозы и биоудобрения: 6 компаний вступили в Ассоциацию «Ресурс»

Членами Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, стали компании про производству мусоровозов, биоудобрений, мебели из переработанных отходов и другие.

«В июне по итогам голосования еще шесть компаний стали членами Ассоциации „Ресурс“. С начала создания организации в нее вошли более 150 компаний из сферы обращения с отходами и смежных отраслей. Очень важно, чтобы все они были привержены принципам экономики замкнутого цикла, создавали новую продукцию с применением вторичного сырья либо способствовали этому, предлагая новые решения», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Мы рады, что компании вступают в Ассоциацию осознанно. Чаще всего они заинтересованы в формировании пилотных проектов по применению своей продукции или услуги. Некоторые — по отработке новой технологии или поддержке инвестпроектов. Наша задача помочь сформулировать запрос на поддержку, сформировать пилотный проект. А если есть системные проблемы, используя имеющиеся инструменты, ресурс „Ресурса“ (так шутят наши членские организации), провести работу по поиску решения, вплоть до нормативно-правовых изменений», — добавила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В «Ресурс» вошла компания ООО ИТМ «СПЕЦМАШИНА», которая разрабатывает и производит экономичные, современные, экологически устойчивые машины и системы, в том числе мусоровозы.

Еще одним членом стало Бюро автоматизации раздельного сбора, или ООО (БАРС). Компания занимается разработкой и производством оборудования для раздельного сбора, сортировки и переработки отходов (ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, резина, бумага, пластик и пр.).

Компания «БиоЭксперт» из Чувашской Республики производит органические биоудобрения — биогумус (вермикомпост) и жидкие органические удобрения из биогумуса для листовой и корневой подкормки. Удобрения применяются для ухода за растениями, повышения плодородия почвы, восстановления плодородия истощенного и деградированного почвенного слоя.

Компания «Эксимо» — российский разработчик автоматических горизонтальных прессов для вторсырья BIZON.

«Экобрендс Саратов» — экофабрики, специализирующиеся на переработке различных пластиковых отходов и производстве из них экологически безопасных строительных материалов, а также малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий. Компания занимается производством уличной мебели из экологичных материалов.

Еще один производитель уличной мебели из экологически чистых материалов — компания «Эко Завод ППИ».

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.