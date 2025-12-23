Экологический марафон Плехановского университета стал лучшим образовательным проектом среди вузов в 2025 году

Экологический марафон Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова стал победителем Зеленой Премии — 2025 в номинации «Образовательные проекты (высшие учебные заведения)». Проект признан лучшим среди вузовских инициатив за системный и практикоориентированный подход к экологическому просвещению студентов. Проект реализуется в Москве, его авторами являются студентки РЭУ им. Плеханова Ларина Волкова и Фариза Джабраилова. За два года участниками марафона стали около 4,5 тысячи студентов.

«Экологический марафон Плехановского университета — это пример того, как экологическое образование может быть живым, вовлекающим и действительно работающим. Проект не ограничивается отдельными лекциями, а формирует у студентов устойчивые модели экологически ответственного поведения через практику, командную работу и погружение в тему устойчивого развития. Именно такие форматы создают долгосрочный эффект и закладывают культуру осознанного отношения к окружающей среде», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Экологический марафон представляет собой комплексную просветительскую программу, реализуемую в формате интенсивного двухнедельного погружения. Все мероприятия выстроены в единый образовательный маршрут, где теория сочетается с практикой, индивидуальная работа — с командной, а образовательные активности — с элементами досуга. Такой формат позволяет студентам не просто получить знания, но и закрепить их через реальные действия и совместные проекты.

Целью марафона является формирование у студентов системного понимания экологической повестки и устойчивых привычек экологически ответственного поведения.

В дальнейшем команда проекта планирует запуск собственной иммерсивной игры для более чем 100 участников, привлечение ведущих экспертов в области устойчивого развития и тиражирование методики в другие вузы, начиная с филиалов РЭУ имени Г. В. Плеханова.