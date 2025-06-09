Экологический квест по уборке мусора провели во Фрязине

Более 120 человек собрались на берегу озера Большого во Фрязине, чтобы провести уборку. Однако это был не просто субботник, а полноценный экологический квест.

«Любая инициатива вносит огромный вклад, потому что это благоприятно отражается в первую очередь на территориях, которых у нас во Фрязино много», — заявил глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Участники поделились на команды. Их задачей было не только собрать мусор, но и грамотно его рассортировать. При этом сделать все нужно было как можно быстрее. Участвовали в импровизированном соревновании не только взрослые, но и дети.