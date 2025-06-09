Экологический квест по уборке мусора провели во Фрязине
Более 120 человек собрались на берегу озера Большого во Фрязине, чтобы провести уборку. Однако это был не просто субботник, а полноценный экологический квест.
«Любая инициатива вносит огромный вклад, потому что это благоприятно отражается в первую очередь на территориях, которых у нас во Фрязино много», — заявил глава городского округа Дмитрий Воробьев.
Участники поделились на команды. Их задачей было не только собрать мусор, но и грамотно его рассортировать. При этом сделать все нужно было как можно быстрее. Участвовали в импровизированном соревновании не только взрослые, но и дети.
«Сегодня 24 ребенка видят, что родители, сотрудники самых разных уровней, вплоть до высшего руководства, не чураются, не гнушаются, убирают грязь, порой неприятную, за другими людьми. И это тоже учит бережному отношению к природе», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Это уже третий масштабный субботник во Фрязине с начала весны. На этот раз убрали около 20 гектаров территории, собрав почти тонну различного мусора, который отправят на переработку. Из пластиковых бутылок сделают спальные мешки, из шин — покрытия для спортплощадок, а из пакетов — пленку и трубы.