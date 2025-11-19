Экологические проекты защитили на акселераторе в Москве

Второй сезон экологического акселератора Росатома состоялся в Москве 13 ноября. На конкурс поступило 238 заявок, участники четыре месяца готовили проекты и представили их экспертам.

Принять участие могли предприниматели, экологические волонтеры, общественные и образовательные организации из любого региона России, однако реализовывать проекты предстояло лишь в 18 пилотных городах. В полуфинал прошли 73 инициативы.

«Наша ключевая задача — выявить перспективные и коммерчески эффективные экобизнесы, разработать подходы к тиражированию и созданию устойчивых франшиз», — рассказала генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня.

По результатам акселератора 19 проектов из 14 регионов стали победителями и получат гранты на развитие инициатив. Среди успешно реализованных идей — экоферма по выращиванию вешенок на органических субстратах по принципу замкнутого цикла в Челябинской области, а также сбор одежды для социально уязвимых групп.