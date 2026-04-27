Экологическая акция прошла на берегу озера Большое во Фрязине

Стартовал очередной этап всероссийской экологической акции «Вода России». Присоединились к ней и во Фрязине — на береговой линии озера Большое провели комплексную уборку.

Участники субботника привели в порядок прибрежную территорию, собрали бытовые отходы, расчистили участки с накопленным мусором и подготовили одну из ключевых рекреационных зон наукограда к летнему сезону.

«Совместные экологические инициативы дают практический результат и формируют норму, когда ответственность за состояние городской среды разделяют и бизнес, и жители», — заявил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В городе находится Московский завод смазочных материалов, поэтому акцию поддержали и представители «Газпромнефть-СМ». Вместе с муниципалитетом они давно реализуют совместные экологические и социальные проекты.

«Когда мы говорим о технологическом лидерстве, важно, чтобы оно проявлялось не только в качестве продукции, но и в отношении к территориям, где живут и работают наши сотрудники», — добавил директор завода Александр Ярилов.

Такой подход позволяет последовательно повышать качество жизни в городе.