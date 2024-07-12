Экологи выпустили для очищения Волги 162 тысячи мальков благодаря сбору и переработке крышек от бутылок

Победитель Зеленой премии проект «Водорослям крышка» собрал 15 млн крышечек за три года и выпустил 162 тысячи мальков сазана, толстолобика и белого амура в Волгу.

«Проект „Водорослям крышка“ — победитель Зеленой премии, организатором которой выступает Российский экологический оператор. Он также включен в Альбом лучших практик раздельного накопления отходов. Суть проекта заключается в сборе пластиковых крышек, средства от переработки которых идут на выпуск мальков растительноядных рыб для борьбы с заиливанием и зарастанием рек сине-зелеными водорослями. Тем самым восстанавливается экосистема и закладывается основа оздоровления реки. Практика одобрена Комиссией по экологии и природных ресурсов Госсовета России и Минприроды России», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для выпуска мальков авторы проекта организовывают яркое праздничное мероприятие, на которое могут приехать все желающие. Каждый участник получает возможность выпустить рыбку из аквариума в реку. Затем производится основной выпуск из спецмашины рыбопитомника. Выпуски проводятся два раза в год — весной и осенью. В октябре 2024 года запланированы первые выпуски рыбы в Самарской и Амурской областях.

«Каплей в море может показаться сбор маленьких крышечек, но если рассуждать дальше, то окажется, что только в Саратовской области сбором крышек охвачены более 500 дошкольных и образовательных учреждений, а это более 100 000 детей и педагогов, знающих про важность раздельного сбора и наглядно увидевших, как переработка может превращаться в другие полезные дела для региона. Они уже готовы пользоваться и другой инфраструктурой для раздельного накопления отходов, главное продолжать ее создавать и качественно информировать население о ее наличии», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Помимо сбора крышечек проект активно занимается экологическим просвещением: разработан экоурок о проекте, методика проведения для педагогов учебных заведений, есть личный кабинет для учителей на сайте, командный экоквест с интерактивными станциями, экоквиз, мультфильм, проводятся мастер-классы по интерактивной переработке пластика, уборки береговой линии рек и водоемов.

Проект «Водорослям крышка» стартовал в Саратове в 2021 году. Он расширяется и приглашает новые города и регионы для участия в очистке рек. По данным проекта, 100 собранных крышек помогают выпустить 1 малька. Открыт сбор заявок на обучение представителей других городов. Организаторы ждут как активистов и представителей общественных организаций, так и региональных операторов, переработчиков и прочие заинтересованные организации.