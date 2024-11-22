Экологи предложили внедрять «зеленые закупки» в России и Беларуси совместно

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, сделала ряд предложений на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России 7 ноября 2024 года.

К ним относятся гармонизация законодательства обоих государств в сфере обращения с отходами, взаимное признание лабораторных исследований и экспертиз, развитие «зеленых закупок» и системы сертификации продукции из вторсырья. Все предложения были включены в резолюции по итогам заседания.

«Взаимное признание результатов лабораторных и инструментальных исследований, а в перспективе — и экспертиз — важнейший шаг, который позволит компаниям России и Белоруссии активнее обмениваться оборудованием и технологиями, — такова позиция Ассоциации „Ресурс“. Также мы предлагаем совместно развивать в приоритетном порядке деятельность по снижению образования отходов, основываясь на принципах экономики замкнутого цикла, развивать „зеленые закупки“, систему сертификации и стандартизации продукции из вторсырья», — сообщила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

По итогам семинара участники поддержали предложение организовать межведомственную рабочую группу по вопросам гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в области обращения с отходами и вторичными ресурсами, выработать единые меры государственной поддержки товаров и продукции, произведенных из вторичного сырья.

На семинаре Валерия Гулимова подробнее рассказала о гармонизации законодательства в условиях перехода к экономике замкнутого цикла, отраслевых программах и пилотных проектах, а также роли государства и отраслевых объединений в защите интересов добросовестных участников рынка.