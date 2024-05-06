Экологи предложили создать стандарты утилизации резиновых покрытий детских и спортплощадок | 360°

Экология 06 мая 2024, 12:54 Экологи предложили создать стандарты утилизации резиновых покрытий детских и спортплощадок Telegram канал / Городское хозяйство Москвы

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологической оператора, предложила Минстрою РФ разработать стандарты по утилизации резиновых покрытий детских и спортивных площадок и составить для этого методичку с Союзом региональных производителей резиновых покрытий стратегию.

«Совместно с Союзом РПРП мы провели работу по вопросам утилизации демонтированных резиновых покрытий детских и спортивных площадок, по итогам которой предлагаем разработать методические рекомендации, призванные исключить нелегальную утилизацию резиновых покрытий. Данной методичкой мы хотим обязать тех, кто демонтирует покрытия, указывать, куда будут направляться отходы. Это также позволит снизить объем несанкционированных свалок. Таким образом утилизация снятых демонтированных покрытий выйдет из серой зоны, а переработка покрытий достигнет замкнутого цикла, при котором отходы смогут направляться на создание новой продукции. Ассоциация „Ресурс“ и Союз РПРП готовы принять участие в разработке рекомендаций, а также содействовать развитию технологий по переработке старых покрытий», — сообщила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

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Создание методических рекомендаций позволит снизить расход первичного сырья при изготовлении покрытий площадок и количество отходов от покрытий площадок.

«Создание детских и спортивных площадок из отходов — прекрасный пример экономики замкнутого цикла. Для ее развития в нашей стране есть федеральный проект „Экономика замкнутого цикла“. В его рамках строятся 8 экопромышленных парков в каждом федеральном округе. В Подмосковье, например, экопромпарк создается в Егорьевске. Там, в том числе, резинотехнические отходы будут перерабатываться для изготовления резинового модификатора, который используется также для спортивных и детских площадок.

К слову, сырьем для площадок могут стать даже старые сапоги и туфли, которые измельчают в резиновую крошку. Качество обуви в таком процессе значения не имеет. Это могут быть совершенно новые или старые и порванные модели. При этом старую обувь достаточно сложно перерабатывать. Кроме резиновой подошвы у некоторых моделей есть кожаные и текстильные элементы. Их в производстве крошки практически нельзя использовать. Процесс выглядит так: сначала в оборудование для измельчения загружают автомобильные покрышки и старую обувь. Из общей массы специалисты удаляют текстильные и металлические части (их потом тоже используют как вторсырье). Затем крупную крошку делают еще мельче и окрашивают в нужный цвет», — прокомментировал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Совместное обращение «Ресурса» и Союза РПРП было направлено заместителю Министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, руководителю федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Алексею Ересько.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» создана при содействии Российского экологического оператора, является крупнейшим объединением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области обращения со всеми видами отходов, сырьем, полученным из вторичных ресурсов, развития альтернативной энергетики и других видов деятельности, направленных на снижение отходообразования. В состав Ассоциации входит более 150 организаций из более чем 60 регионов России.