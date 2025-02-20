Экологи назвали способы утилизации гробов

Крупногабартиные отходы (КГО), к которым относятся гробы, необходимо выбрасывать в специально отведенных местах, рассказали в Российском экологическом операторе. Там прокомментировали сообщения СМИ о том, что региональный оператор по обращению с отходами в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» не нашел нарушений в нахождении деревянных гробов на полигоне, назвав их твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Гробы являются крупногабаритными отходами, которые действительно относятся к ТКО. К подобного рода отходам относится, например, и старая мебель: шкафы, кровати и прочее. Но есть нюанс: крупногабаритные отходы нужно либо оставлять в специально отведенном месте на контейнерной площадке, либо довезти ее до площадки с большими контейнерами (бункерами) для КГО. Попытки запихнуть шкаф в небольшой контейнер для ТКО успехом не увенчаются. Регоператор не сможет вывезти отходы в таком случае, и они будут захламлять контейнерную площадку», — сообщили в пресс-службе РЭО.

В некоторых случаях регоператоры работают с вывозом КГО по заявке, об этом стоит заранее узнать, добавили в РЭО.

Там также напомнили, что с 2019 года коммерческие организации обязаны заключать договор с регоператорами и иметь собственные баки.

«Совсем другое дело, когда недобросовестные организации выбрасывают свои отходы на контейнерных площадках многоквартирных домов. […] Уже известны случаи, когда ритуальные организации подбрасывали гробы на контейнерные площадки во дворах. Например, такая ситуация произошла в начале года в Люблино», — отметили в пресс-службе.

Если магазины и прочие частные организации выбрасывают отходы не в свои баки, то жителям многоквартирных домов необходимо обратиться в управляющую компанию, к регопертору, Роспотребнадзор или прокуратуру, объяснили в РЭО.