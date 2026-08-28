Эколог Рыбальченко объяснил залеты летучих мышей в квартиры

В конце лета молодые летучие мыши расселяются и могут по ошибке залетать в дома. Эколог Илья Рыбальченко призвал не паниковать, передает Life.ru .

Рыбальченко рассказал, что к концу лета распадаются материнские колонии летучих мышей. Молодые особи начинают самостоятельно летать и охотиться, поэтому чаще ошибаются при поиске убежищ и попадают в квартиры, на балконы и в подъезды.

Высотные дома привлекают некоторых городских рукокрылых: межпанельные швы, вентиляционные полости и пространства за облицовкой напоминают им скалы с трещинами. Мыши могут искать убежище, мигрировать или просто выбрать не тот вход.

Российские летучие мыши питаются насекомыми и не охотятся на людей. Однако они могут переносить бешенство, которое передается при укусе, царапине или попадании слюны на поврежденную кожу и слизистые.

Рыбальченко рекомендовал не брать животное голыми руками. При укусе, царапине или контакте со слюной место нужно промывать водой с мылом около 15 минут, затем следует как можно быстрее обратиться в травмпункт. От проникновения мышей лучше всего защищают исправные москитные сетки, пишет MK.RU.