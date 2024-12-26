Эколог Пешков: выброс нефти может повлиять на туристический сезон на Черном море

Последствия выброса нефти будут влиять на экосистемы Черного и Азовского морей долгие годы. Об этом заявил эколог-эксперт Андрей Пешков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, после каждого шторма волны выбрасывают на берег новые порции мазута. Пешков отметил, что эти события могут оказать серьезное воздействие на окружающую среду и повлиять на туризм в регионе.

«На берег выбрасывается мизерная часть. Грубо говоря, собрали волонтеры 20 тонн мазута, а вылилось суммарно 9,5 тысячи тонн нефтепродуктов», — объяснил специалист.

Он добавил, что убрать весь мазут вручную не представляется возможным. Основная его часть оседает на дне и влияет на всю прибрежную экосистему.