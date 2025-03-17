Эколог Безруков спрогнозировал паводок в Челябинской области

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков в беседе с сайтом Ura.ru спрогнозировал паводок на Южном Урале. Ожидается, что подъем воды будет состоять из двух этапов и придется на конец марта — начало апреля. Оценить последствия паводка можно будет лишь в мае — июне, когда растает снег и будет видна ситуация с осадками и испарением влаги.

Специалист отметил, что вода поднимется во всех водоемах региона, но насколько — зависит от расположения каждого из них, объема притоков и предстоящих осадков. Паводок начинается на юге региона: открываются небольшие реки, а талые воды не впитываются замерзшей землей и попадают в водные объекты.

Ириклинское водохранилище на границе Челябинской области и Оренбургской области уже сбрасывает большой объем воды. Безруков добавил, что жители должны быть готовы к переливу воды через дороги. Второй этап паводка начнется в горно-заводской зоне после обильного таяния снега и весенних дождей.

Эколог подчеркнул, что профилактика паводка уже началась, плотины и гидротехнические сооружения проверены. Экстренные службы и власти ежесуточно следят за ситуацией с подъемом уровня воды.