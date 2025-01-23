Эколидеры «Зеленой премии» присоединились к ликвидации ЧС в Краснодарском крае

«Такие чрезвычайные ситуации, как та, что произошла в Краснодарском крае, становятся общей бедой для всех жителей нашей страны — уверен, никто не остался равнодушен к произошедшему. Все волонтеры, которые там сейчас работают, показывают не словом, а делом свое отношение к природе, и все они — настоящие эколидеры. Поэтому нам вдвойне отрадно видеть среди них победителей Зеленой Премии в разных номинациях. Все они объединены одним желанием — спасти экологию», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Среди эколидеров, которые приехали в село Витязево, — Никита Киевцев, победитель в номинации «Студенчество». Он прибыл на место ликвидации ЧС с футболистом от Российского футбольного союза Игорем Смертиным.

Ирина Паршина — также победитель номинации «Студенчество» — приехала на Кубань от «Волонтеров Подмосковья».

А Екатерина Баранова, занявшая второе место в номинации «Экологические центры», собрала и направила на место две делегации волонтеров. Сейчас она готовит еще две команды от своего экологического центра.

«Чистомен» — победитель номинации «Экологические лидеры» — лично принимает участие в очистке пляжа.

Волонтеры работают на центральном пляже в Витязеве. Сначала, когда было много мазута, волонтеры убирали его, смешивая с песком. Сейчас они просеивают сухой песок с небольшими мазутными пятнами.

«Зеленая Премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.